Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 вересня надаються найбільш вразливим категоріям громадян за дотримання певних умов, повідомляє Politeka.

Фінансова допомога здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709, яка регламентує порядок надання державної підтримки особам, змушеним залишити домівки через війну.

Кошти щомісяця перераховуються на рахунки Ощадбанку, а графік фінансування визначався раніше Міністерством соціальної політики 15 та 28 числа. Після 1 липня 2025 року функції призначення та виплат передані Пенсійному фонду України, що може впливати на строки надходження допомоги.

Право на фінансову підтримку мають особи, які виїхали з територій активних або колишніх бойових дій, люди з пошкодженим або непридатним для проживання житлом, а також діти, народжені у внутрішньо переміщених осіб, офіційно зареєстрованих як ВПО. Розмір щомісячних виплат складає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для інших категорій переселенців.

Допомога призначається на шість місяців з місяця подання заяви, але загальний термін не перевищує 12 місяців. Після закінчення першого періоду фіндопомогу можна продовжити ще на шість місяців, якщо у складі родини є неповнолітні діти, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, багатодітні сім’ї, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю, громадяни, що проходять лікування чи реабілітацію після поранень, отриманих унаслідок війни, а також студенти і учні віком 18–23 років, які навчаються на денній формі та не створили власну сім’ю.

Отже, виплати для ВПО у Полтавській області з 1 вересня забезпечують системну підтримку внутрішньо переміщеним особам та допомагають найбільш уразливим категоріям громадян.

