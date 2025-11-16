Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Полтавской области.

Опубликован обновленный график отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Полтавской области, сообщает Politeka.

Временные перебои связаны с капитальными ремонтами, техническим обслуживанием и работами по инвестиционным программам АО «Полтаваоблэнерго».

Обесточивание 17 ноября

В Чернухинской общине без электроснабжения останутся села: Козловка, Грушковка, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Гильцы и Белоусовка.

Работы будут продолжаться с 08:00 до 16:30–17:00 в зависимости от населенного пункта. Отключения связаны с техническим обслуживанием и капитальным ремонтом сетей.

В Новосанжарской общине электроэнергию выключат в селах Марковка, Свечкарево, Лелюховка, Старые Санжары, Грекопавловка, Малый и Большой Кобелячок, Попово, Бакуты, Кнышевка, Плишивец, Тимофеевка, а также в пгт Новые Санжары.

Плановые работы будут проходить с 08:00 до 17:00 в рамках инвестиционной программы и капитального ремонта.

В Гадяче обесточат часть городских улиц и переулков, подключенных к ПЛ-10 кВ Город-3 ПС Гадяч. Работы продлятся до 18:00 и касаются подключения новых абонентов и обслуживания сетей.

Обесточивание 18 ноября

В селе Луговики электроснабжение отсутствует на улице Золотой с 08:00 до 16:30 . Причина – капитальный ремонт в соответствии с годовой программой.

В пгт Чернухи без света останутся:

ул. Строителей (дома 1-5, 8, 10, 11а, 15),

пров. Строителей (1–7, 9),

ул. Столбовая (4, 6, 8, 10, 14–20, 23, 26),

а также отдельные участки и гаражные помещения на этой же улице.

Обесточение запланировано с 08:00 до 16:30 по пользовательскому заявлению.

В селе Постав-Мука обесточат ул. Хуторскую (дома 3-8, 12, 15-18, 20-29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б) и ул. Шевченко (3а).

Света не будет с 08.00 до 16.30 в связи с реализацией Инвестиционной программы ОСР.

Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Полтавской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.