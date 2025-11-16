Опубликован обновленный график отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Полтавской области, сообщает Politeka.
Временные перебои связаны с капитальными ремонтами, техническим обслуживанием и работами по инвестиционным программам АО «Полтаваоблэнерго».
Обесточивание 17 ноября
В Чернухинской общине без электроснабжения останутся села: Козловка, Грушковка, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Гильцы и Белоусовка.
Работы будут продолжаться с 08:00 до 16:30–17:00 в зависимости от населенного пункта. Отключения связаны с техническим обслуживанием и капитальным ремонтом сетей.
В Новосанжарской общине электроэнергию выключат в селах Марковка, Свечкарево, Лелюховка, Старые Санжары, Грекопавловка, Малый и Большой Кобелячок, Попово, Бакуты, Кнышевка, Плишивец, Тимофеевка, а также в пгт Новые Санжары.
Плановые работы будут проходить с 08:00 до 17:00 в рамках инвестиционной программы и капитального ремонта.
В Гадяче обесточат часть городских улиц и переулков, подключенных к ПЛ-10 кВ Город-3 ПС Гадяч. Работы продлятся до 18:00 и касаются подключения новых абонентов и обслуживания сетей.
Обесточивание 18 ноября
В селе Луговики электроснабжение отсутствует на улице Золотой с 08:00 до 16:30 . Причина – капитальный ремонт в соответствии с годовой программой.
В пгт Чернухи без света останутся:
- ул. Строителей (дома 1-5, 8, 10, 11а, 15),
- пров. Строителей (1–7, 9),
- ул. Столбовая (4, 6, 8, 10, 14–20, 23, 26),
а также отдельные участки и гаражные помещения на этой же улице.
Обесточение запланировано с 08:00 до 16:30 по пользовательскому заявлению.
В селе Постав-Мука обесточат ул. Хуторскую (дома 3-8, 12, 15-18, 20-29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б) и ул. Шевченко (3а).
Света не будет с 08.00 до 16.30 в связи с реализацией Инвестиционной программы ОСР.
Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Полтавской области.
