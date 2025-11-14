Обмеження руху транспорту, які нещодавно ввели у Полтаві, вплинули на зручність пересування містом, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Полтаві триватимуть ще кілька тижнів, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради у зв’язку з реконструкцією важливих інфраструктурних об’єктів.

Обмеження руху транспорту в Полтаві торкнулося вулиці Володимира Івасюка. На цій ділянці повністю перекрили проїзд, щоб забезпечити безпеку робітників і мешканців.

Дорога буде недоступна для проїзду до 7 грудня. У цей період фахівці проводитимуть реконструкцію котельні підприємства «Полтаватеплоенерго», що є важливою частиною міської теплової системи.

Виконання рішення контролюватиме Інспекція по контролю за благоустроєм міста. На засіданні виконкому підтримали це рішення всі члени комітету. Проголосували «за» 11 осіб, проти та тих, хто утримався - не було. Таким чином, питання ухвалили одноголосно.

Нагадаємо, що подібні обмеження руху транспорту в Полтаві ввели й на іншій ділянці. Ще у жовтні виконавчий комітет погодив тимчасове перекриття на вулиці Алмазній.

Там роботи вцілому триватимуть понад місяць через реконструкцію квартальної каналізаційної мережі, яку виконує КП ПОР «Полтававодоканал».

Тож у період від 27 жовтня до 1 грудня проїзд закрито між перехрестями вулиць Ігоря Дорошенка (Ціолковського) та Івана Мазепи.

Міська влада наголошує, що такі незручності є вимушеними, адже роботи спрямовані на оновлення комунальних мереж і підготовку інфраструктури до опалювального сезону.

Після завершення робіт комунальники відновлять благоустрій на всіх ділянках, де проводилися розкопки. Полтавців закликають поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

