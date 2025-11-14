Ограничения движения транспорта, недавно введенные в Полтаве, повлияли на удобство передвижения по городу, поэтому рассказываем детали.

Ограничения движения транспорта в Полтаве продлятся еще несколько недель, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета в связи с реконструкцией важных инфраструктурных объектов.

Ограничение движения транспорта в Полтаве коснулось улицы Владимира Ивасюка. На этом участке полностью перекрыли проезд, чтобы обеспечить безопасность рабочих и жителей.

Дорога будет недоступна для проезда до 7 декабря. В этот период специалисты будут проводить реконструкцию котельной предприятия «Полтаватеплоэнерго», что является важной частью городской тепловой системы.

Выполнение решения будет контролировать инспекция по контролю за благоустройством города. На заседании исполкома поддержали это решение все члены комитета. Проголосовали «за» 11 человек, против воздержавшихся - не было. Таким образом, вопрос был принят единогласно.

Напомним, что подобные ограничения движения транспорта в Полтаве были введены и на другом участке. Еще в октябре исполнительный комитет согласовал временное перекрытие на улице Алмазной.

Там работы будут продолжаться более месяца через реконструкцию квартальной канализационной сети, которую выполняет КП ПОР «Полтававодоканал».

Поэтому в период с 27 октября по 1 декабря проезд закрыт между перекрестками улиц Игоря Дорошенко (Циолковского) и Ивана Мазепы.

Городские власти подчеркивают, что такие неудобства вынуждены, ведь работы направлены на обновление коммунальных сетей и подготовку инфраструктуры к отопительному сезону.

После завершения работ коммунальщики возобновят благоустройство на всех участках, где проводились раскопки. Полтавчан призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.