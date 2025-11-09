У разі змін графік відключення світла в Полтавській області на тиждень з 10 по 16 листопада буде оновлюватися на офіційному сайті.

Графік відключення світла в Полтавській області на тиждень з 10 по 16 листопада оприлюднили представники АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Тимчасові перерви у подачі електроенергії заплановані через виконання технічного обслуговування мереж на території Чорнухинської громади Лубенського району та Скороходівської селищної ради Полтавського району. У Чорнухинській громаді обмеження електропостачання торкнуться села Піски-Удайські, зокрема вулиць Косий хутір і Кутки. Роботи відбуватимуться з 08:00 до 16:30.

У Скороходівській селищній раді з 8 години перерви заплановані в селах Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Лозки, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка, Хмарине та Чечужине. У деяких населених пунктах відключення триватимуть до 20:00.

Також АТ «Полтаваобленерго» повідомило про плановий ремонт на 11 число. Перерви з 8 години ранку передбачені в селах Ковалі, Курінька, Мокіївка, Нетратівка, Скибинці, Харсіки та частково у смт Чорнухи. Відключення охоплять вулиці Замостянську, Рокитянську, Новоселівську, Підметянську, Приудайську, Центральну, Бойка, Садову та інші. У Харсіках електрика буде відсутня на вулицях Гудимівка, Загора, Полковника Харсіки, Полона й Шевченка. Відновлення подачі електроенергії заплановане до 16:30.

На 12 числа оприлюднено дані про знеструмлення у Скороходівській громаді. Роботи проходитимуть з 8 до 17 години у Підгірному, Андрійках, Винниках, Кащівці, Миргородщині, Новій Україні, Рибалках, Вільниці, Петрівці та селищі Скороходове. Перерви можливі на вулицях Підгірна, Космонавтів, Миру, Заозерна, Софіївська, Горького, Молодіжна, Привокзальна, Перемоги.

Крім того, у той самий час ремонтні бригади працюватимуть у Бреусівці, Мальцях, Панасівці, Пригарівці, Сушках, Улинівці, Красносіллі, Лозках, Олександрівці Другій, Хмариному, Чечужиному. За інформацією енергетиків, усі роботи спрямовані на підвищення стабільності системи та запобігання аварій.

Орієнтовне завершення робіт заплановано до 17:00. У разі змін графік відключення світла в Полтавській області на тиждень з 10 по 16 листопада буде оновлюватися на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

