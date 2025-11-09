В случае изменений график отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 ноября будет обновляться на официальном сайте.

График отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 ноября обнародовали представители АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Временные перерывы в подаче электроэнергии запланированы из-за выполнения технического обслуживания сетей на территории Чернухинского общества Лубенского района и Скороходовского поселкового совета Полтавского района. В Чернухинской общине ограничения электроснабжения коснутся села Пески-Удайские, в том числе улиц Косый хутор и Уголки. Работы будут проходить с 08:00 до 16:30.

В Скороходовском поселковом совете перерывы запланированы с 8 часов в селах Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Лозки, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки, Улиновка, Хмары. В некоторых населенных пунктах отключения будут продолжаться до 20:00.

Также АО "Полтаваоблэнерго" сообщило о плановом ремонте на 11 число. Перерывы с 8 часов утра предусмотрены в селах Ковали, Куренька, Мокеевка, Нетратовка, Скибинцы, Харсики и частично в пгт Чернухи. Отключения охватят улицы Замостянскую, Рокитянскую, Новоселовскую, Подметянскую, Приудайскую, Центральную, Бойко, Садовую и другие. В Харсиках электричество будет отсутствовать на улицах Гудымовка, Загора, Полковника Харсики, Полона и Шевченко. Возобновление подачи электроэнергии запланировано к 16:30.

На 12 числа обнародованы данные об обесточивании в Скороходовской общине. Работы будут проходить с 8 до 17 часов в Подгорном, Андрюшке, Винниках, Кащевке, Миргородщине, Новой Украине, Рыбалках, Вольнице, Петровке и поселке Скороходово. Перерывы возможны на улицах Подгорная, Космонавтов, Мира, Заозерная, Софиевская, Горького, Молодежная, Привокзальная, Победы.

Кроме того, в то же время ремонтные бригады будут работать в Бреусовке, Мальцах, Панасовке, Пригаровке, Сушках, Улиновке, Красноселье, Лозках, Александровке Второй, Хмарином, Чечужино. По информации энергетиков, все работы направлены на повышение стабильности системы и предотвращение аварий.

Ориентировочное завершение работ намечено до 17:00. В случае изменения графика отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 ноября будет обновляться на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго».

