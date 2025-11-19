График отключения газа с 20 по 24 ноября в Сумской области создаст определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 20 по 24 ноября в Сумской области касается отдельных районов облцентра и общин вне его, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 20 по 24 ноября в Сумской области будет введен через проведение газоопасных работ.

График отключения газа с 20 по 24 ноября в Сумской области охватывает несколько адресов в самом облцентре. В частности, на Николая Леонтовича, 11, голубое топливо будет отсутствовать 20.11 с 9:00 до 16:00.

На следующий день, 21.11, с 9:00 до 16:00 временно прекратят газоснабжение Сумской терробороны, 11. А 24.11 с 9:00 до 16:00 работы проведут по адресу Сумской терробороны, 13.

Для жителей Бочечковской общины предусмотрены временные неудобства. В селе Казацкое голубого топлива не будет 21.11 с 9:00 до 17:00. Кроме того, жители села Бочечки останутся без газоснабжения 24.11 с 9:00 до 17:00.

Специалисты напоминают, что такие работы проводятся с целью безопасного функционирования системы газоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

Вместе с тем, на территории Дубовязовской общины ремонтные мероприятия запланированы в селе Вязовое. Здесь поставки перекроют 20.11 с 9:00 до 17:00.

Жителям советуют раньше времени перекрыть краны перед газовыми приборами и не включать плиту или котлы до полного восстановления газоснабжения. Это может быть опасно, отмечают работники местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: морозы уничтожили сады, с чем возникла тяжелая ситуация.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: стартовала программа поддержки пожилых людей.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Сумской области: кто сможет ездить бесплатно.