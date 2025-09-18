Работа для пенсионеров в Киеве включает как физический труд, так и более гибкие варианты.

Работа для пенсионеров в Виннице сегодня представлена ​​несколькими направлениями, и это позволяет пожилым людям избрать должность в соответствии с собственными возможностями, сообщает Politeka.

Подходящие объявления можно найти на известных онлайн-ресурсах, в частности на портале work.ua.

Среди работодателей, которые сейчас ищут персонал, – дочернее предприятие «Автотрейдинг-Винница». Здесь требуется сотрудник для уборки офисных помещений. График работы стандартный: с понедельника по пятницу, в дневные часы. Предлагается стабильная оплата на уровне 10 тысяч гривен. В перечень задач входит поддержание чистоты в комнатах и ​​санузлах, уход за растениями, мытье окон и ковровое покрытие. Для сотрудников созданы удобные условия с бытовыми удобствами.

Еще одна вакансия открыта у компании Luxopt, которая ищет работника склада. Основные обязанности – комплектация товара, загрузочные и разгрузочные процессы, а также выкладка продукции на полки. Рабочая неделя длится с понедельника по субботу, с завершением смены в 18:00. Зарплата составляет от 20 до 22 тысяч гривен. Кроме того, работодатель предлагает еженедельные выплаты и внутренние скидки.

Отдельно следует отметить предложение от автопарка G Car. Здесь ищут водителей для такси, предоставляя автомобили Škoda Scala 2021 и Peugeot 301 2021. Оплата зависит от кассы: от 25 тысяч до 40 тысяч гривен плюс проценты. Также предусмотрена программа выкупа автомобиля без залога. Требования простые: наличие категории В, год стажа и аккуратность.

Следовательно, работа для пенсионеров в Виннице включает как физический труд, так и более гибкие варианты. Все предложения имеют общие черты - официальное оформление, гарантированную оплату и условия, учитывающие потребности пожилых людей.

