Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачає надання необхідних ресурсів для тих, хто постраждав від війни або опинився в зоні ризику, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційнному Телеграм-каналі Карітас, гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається, щоб забезпечити людям гідне життя і комфорт у складний період. Проєкт реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається особам, які постраждали від бойових дій, втратили житло або проживають у населених пунктах поблизу небезпечних територій.

Основна мета ініціативи полягає в забезпеченні доступу до продуктів, медикаментів, засобів гігієни та тимчасового житла для людей, які цього потребують найбільше.

Отримати підтримку можуть дві категорії учасників. Перша включає внутрішньо переміщених осіб, що прибули з регіонів активних бойових дій.

Друга - мешканці прифронтових населених пунктів у межах 30 кілометрів від лінії зіткнення, де доступ до базових товарів обмежений.

Виплати проводяться після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення доступне за адресою вул. Мала Арнаутська, 88.

Сім’я може розраховувати на одноразову підтримку на три місяці: 3600 гривень на кожного члена домогосподарства, максимум 14 400 гривень для родини з чотирьох осіб.

Учасники програми не повинні отримувати гроші від інших організацій протягом останніх трьох місяців і не можуть брати участь у попередніх проєктах фонду.

