У Конотопі планується підвищення тарифів на воду в Сумській області, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство ВУВКГ міста повідомляє про намір змінити вартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Причиною зростання цін є подорожчання сировини, матеріалів та енергоресурсів, а також збільшення витрат на амортизацію та послуги сторонніх організацій. Крім того, на формування тарифів вплинули нові податкові зобов’язання та інвестиційні витрати.

За новим проектом, кубометр води коштуватиме 43,18 грн замість 36,12 грн. Вартість водовідведення зросте з 43,02 до 48,85 грн за кубометр.

КП ВУВКГ закликає мешканців подавати зауваження та пропозиції щодо тарифів протягом 14 днів від дати оприлюднення, тобто до 27 листопада включно. Звернення можна надсилати за адресою проспект Степана Бандери, 31, м. Конотоп, 41600 або на e-mail konotop_voda@i.ua.

Підвищення тарифів на воду в Сумській області є частиною планової корекції, необхідної для забезпечення стабільного постачання та фінансової стійкості підприємства.

Варто зазначити, у Сумській області дорожчають не лише комунальні послуги. В регіоні також підняли ціни на продукти. Зокрема, середні розцінки на крупи, молочну продукцію та овочі продовжують зростати, що змушує жителів планувати покупки більш ретельно.

Найбільше підвищилася вартість гречки. Кілограм нині коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41 грн. У різних супермаркетах розцінки коливаються: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55 гривень.

