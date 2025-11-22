Значна частина врожаю цього року виявилася низької якості, що викликало дефіцит продуктів в Одеській області.

В Одеській області може сформуватися дефіцит продукту, а саме одного з найпопулярніших овочів серед українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив аграрний спеціаліст Микола Соботович, підкресливши, що ситуація на ринку цього сезону виглядає вкрай напруженою.

За його словами, ринок демонструє помітну цінову нестабільність, яка виникла під впливом одразу кількох чинників. Протягом року спостерігалися різкі зміни погоди, що суттєво вплинули на врожайність капусти.

Додатковим фактором стали дії фермерів, які, реагуючи на високі ціни минулого сезону, розширили посівні площі, але водночас зіткнулися зі слабкою інфраструктурою для належного зберігання продукції. Проблеми зі зберіганням, за словами фахівця, залишаються системними та не вирішуються роками.

Експерт зазначив, що значна частина врожаю цього року виявилася низької якості і не може бути закладена на тривале зберігання. Саме тому обсяг овочів, які придатні для проходження зимово-весняного періоду без значних втрат, є обмеженим. Таким чином, ринок входить у сезон із дефіцитом продуктів в Одеській області, що з часом може ще посилитися.

На думку аналітиків, дефіцит якісної капусти вже найближчим часом здатен спричинити відчутне подорожчання овоча взимку та навесні.

Така ситуація, наголошують фахівці, є частиною притаманної українському ринку циклічності: періоди високих цін провокують надмірне виробництво, за яким неминуче слідує обвал вартості. Це знову змушує фермерів скорочувати посіви, що через деякий час формує черговий ціновий стрибок.

Експерти переконані, що змінити ситуацію можливо лише за умови модернізації підходів до вирощування та впровадження сучасних технологій зберігання урожаю. Особлива увага має бути приділена будівництву нових овочесховищ та створенню розгалуженої інфраструктури, яка дозволить формувати стабільну пропозицію продукції протягом усього року та значно зменшити сезонні коливання на ринку.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.