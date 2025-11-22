Попит на фахівців у різних сферах зростає, тому в Запоріжжі зʼявляється все більше варіантів роботи для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є для людей з різним досвідом, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює пропозиції у творчому середовищі, сфері обслуговування та технічному напрямку.

Суспільне Мовлення, до прикладу, шукає монтажера відео з оплатою 19960 до вирахування податків. Компанія працює у форматі гібридного графіка і забезпечує офіційне працевлаштування.

До вимог входить досвід від 1 року, володіння програмами Adobe Premiere Pro та Adobe After Effects та кольорокорекція. Важливим також є розуміння алгоритмів YouTube і принципів споживання цифрового контенту.

Обов’язки включають монтаж телевізійних сюжетів для випусків новин, створення графічних елементів для відео і підготовку матеріалів для цифрових платформ.

Інша робота для пенсіонерів у Запоріжжі - швейцар у Центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району. Платити обіцяють від 4000 до 5000. Досвід не є обов’язковим, тому пропозиція підходить тим, хто готовий навчатися.

Обов’язки включають організацію пропускного режиму, зустріч гостей, забезпечення безпеки відвідувачів і працівників, а також допомогу у виконанні поточних завдань.

Окрім цього, у місті є посада електромонтера з обслуговування підстанції із зарплатою 12194. Кандидат повинен мати досвід від 2 років у цій галузі та групу допуску з електробезпеки від III до IV.

Завдання включають технічне обслуговування і ремонт електроустаткування, проведення профілактичних оглядів, заміну і налаштування елементів систем, ведення звітності та дотримання стандартів безпеки.

