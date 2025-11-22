ВПО в Полтавській області можуть отримати додаткову державну грошову допомогу у розмірі 2 000 грн, якщо відповідають визначеним умовам, пише Politeka.net.
Про це йдеться в урядовій постанові №1033. Відомо, хто і як може оформити "сьому" виплату після шести місяців отримання допомоги на проживання.
Це стосується українців, які були змушені виїхати з небезпечних територій та вже отримували допомогу на проживання. Новий вид підтримки отримав назву «сьома» виплата.
Хто може отримати доплату
Право на додаткові 2 тисячі гривень мають як наймані працівники, так і фізичні особи-підприємці, які офіційно зареєстровані та сплачують податки. Головна умова — безперервна офіційна зайнятість протягом останніх шести місяців.
При цьому оформлення «сьомої» виплати не впливає на можливість подальшого отримання основної допомоги на проживання, якщо людина відповідає критеріям вразливості.
Мета додаткової підтримки — заохотити ВПО до офіційного працевлаштування, підприємництва та забезпечення стабільного доходу родинам.
Як оформити додаткову грошову допомогу для ВПО в Полтавській області
Подати документи потрібно в останній місяць чинного періоду отримання виплат на проживання. Для підтвердження трудової чи підприємницької діяльності інформація має бути зафіксована в державних реєстрах.
Підтвердити зайнятість можна такими способами:
- сплата ЄСВ або інших обов’язкових страхових внесків (інформація перевіряється у реєстрі застрахованих осіб);
- довідка від роботодавця про перерахування ЄСВ;
- копія податкової декларації платника єдиного податку, поданої до ДПС.
Після подання документів Пенсійний фонд проводить перевірку через державні реєстри. Якщо право підтверджено, нарахування «сьомої» виплати здійснюється автоматично.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.