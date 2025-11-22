Подорожчання продуктів у Запоріжжі у листопаді 2025 року вже позначилося на витратах мешканців, повідомляє Politeka.

Зростання вартості торкнулося круп, молочних виробів та овочів, змушуючи городян уважніше планувати покупки.

Найбільше подорожчала гречка. Кілограм сьогодні коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41. У різних супермаркетах розцінки коливаються: Auchan — 35, Megamarket — 55.

Молочні продукти також додали у ціні. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються у середньому по 38 грн, тоді як минулого місяця їхня вартість була 36. Найдоступніші пакунки можна знайти у Metro та Novus, найдорожчі — у Megamarket за 38,40.

Серед овочів найбільше зросла ціна на огірки. Кілограм нині коштує 121 гривню, що на 28 більше, ніж у попередньому місяці. У Novus огірки продають по 159 грн, у Metro — 83. Експерти пояснюють здорожчання сезонними коливаннями та підвищенням логістичних витрат.

Особливо відчутним стало подорожчання меду — майже на 50% порівняно з минулим роком. Причина — скорочення врожайності та обмежена пропозиція на ринку, що значно вплинуло на ціни.

Фахівці радять порівнювати розцінки в різних мережах, користуватися акційними пропозиціями та планувати закупівлі завчасно. Подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається відчутним, тож стабілізації вартості найближчим часом не очікують, а уважне планування допоможе зберегти сімейний бюджет.

Крім того у Запорізькій області також виник дефіцит продукції. Врожай меду по всій країні у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому склалася нестача.

