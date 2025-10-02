Дефицит продуктов в Винницкой области в 2025 году уже оказывает существенное влияние на жителей, усложняя повседневное обеспечение товарами первой необходимости, сообщает Politeka.

Летние месяцы отметились заметным повышением цен на молочные продукты. Да, литр молока сейчас стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. По словам эксперта Инфагро Максима Фастеева, несмотря на увеличение поступления сырья, стабильный спрос на протеин и жир удерживает цены на высоком уровне.

Ситуация усложняется сокращением европейских заказов на украинское масло. Начальная квота действовала до конца июля, однако поставки продолжались еще несколько недель. Снижение экспорта привело к увеличению внутреннего предложения, что частично стабилизирует рынок. В то же время, предприятия вынуждены адаптировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Дополнительно влияет на сезонное падение надоев и накопление запасов. В августе средняя цена молока составила около 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 гривен. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские товары традиционно дороже на 10–20%.

По словам экономиста Олега Пендина, повышение цен обусловлено сокращением количества хозяйств, уменьшением поголовья коров и высокими затратами на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена будет держаться до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможен дальнейший рост на 5–7%».

Объединение фермеров способно отчасти снизить давление на рынок, но это временное решение. Потребителям советуют планировать закупки раньше времени и отслеживать акционные предложения. Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области продолжает оставаться серьезным вызовом, заставляя население приспосабливаться к новым рыночным условиям.

