Гуманитарная помощь предоставляется в виде различных бесплатных услуг и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Поддержку можно получить в Полтаве. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Симона Петлюры, 21. График работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.

Гуманитарная помощь охватывает предоставление бесплатных продовольственных наборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Полтаве, а также средств гигиены и вещей первой необходимости. Особое внимание уделяет поддержке социально уязвимых категорий — пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с инвалидностью.

Психологическая поддержка является еще одним принципиальным направлением работы. Квалифицированные специалисты помогают людям справиться с последствиями стресса, потерь и травматических событий, способствуют восстановлению внутреннего равновесия, эмоциональной стабильности и жизненных сил. Индивидуальные и групповые консультации позволяют адаптироваться к новым условиям жизни и вернуть веру в собственные возможности.

Юридические консультации направлены на решение широкого круга вопросов – от возобновления утраченных документов до оформления социальных выплат и компенсаций. Специалисты помогают подготовить заявления для получения государственной помощи или компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для боевых действий.

Медицинская помощь включает первичные осмотры, консультации врачей разных направлений и предоставление рекомендаций по дальнейшему лечению. При необходимости посетителям могут бесплатно выдавать необходимые медикаменты или направления профильным специалистам.

Центр также активно работает в направлении содействия трудоустройству. Особое место в деятельности занимают детские просторы — безопасные зоны, где дети находятся под наблюдением воспитателей, пока родители занимаются организационными или бытовыми делами.

Кроме того, центр активно развивает направление организации досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.