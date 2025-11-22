Гуманитарная помощь предоставляется в виде различных бесплатных услуг и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Поддержку можно получить в Полтаве. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Симона Петлюры, 21. График работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.

Гуманитарная помощь охватывает предоставление бесплатных продовольственных наборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Полтаве, а также средств гигиены и вещей первой необходимости. Особое внимание уделяет поддержке социально уязвимых категорий — пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с инвалидностью.

Психологическая поддержка является еще одним принципиальным направлением работы. Квалифицированные специалисты помогают людям справиться с последствиями стресса, потерь и травматических событий, способствуют восстановлению внутреннего равновесия, эмоциональной стабильности и жизненных сил. Индивидуальные и групповые консультации позволяют адаптироваться к новым условиям жизни и вернуть веру в собственные возможности.

Юридические консультации направлены на решение широкого круга вопросов – от возобновления утраченных документов до оформления социальных выплат и компенсаций. Специалисты помогают подготовить заявления для получения государственной помощи или компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для боевых действий.

выплаты, субсидия, почта

Медицинская помощь включает первичные осмотры, консультации врачей разных направлений и предоставление рекомендаций по дальнейшему лечению. При необходимости посетителям могут бесплатно выдавать необходимые медикаменты или направления профильным специалистам.

Центр также активно работает в направлении содействия трудоустройству. Особое место в деятельности занимают детские просторы — безопасные зоны, где дети находятся под наблюдением воспитателей, пока родители занимаются организационными или бытовыми делами.

Кроме того, центр активно развивает направление организации досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.