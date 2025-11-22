Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для людей из числа уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает многосекторальную поддержку нескольких категорий населения, сообщает Politeka.

Проект охватывает территории Синельниковского и Никопольского районов. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется людям, которые попадают в категорию уязвимых.

Среди них: лица с инвалидностью или травмами, люди с хроническими или тяжелыми заболеваниями, лица старше 60 лет, женщины из групп риска, включая беременных и матерей, кормящих детей грудью.

А также в список вошли одинокие матери и опекуны несовершеннолетних детей. Кроме того, внимание уделяется многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет.

В Синельниковском районе поддержка предусматривает предоставление топливных брикетов жителям Славянской территориальной громады.

В Никопольском районе гранты на оплату коммунальных услуг получат семьи в селах Заря и Пригородное. Для села Покровское также подготовили топливные брикеты.

Организаторы проекта обращают внимание на то, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на то, чтобы обеспечить тепло и комфорт для уязвимых групп населения.

Организаторы советуют следить за обновлениями и готовить заранее необходимые документы. Такая поддержка позволит семьям оплатить коммунальные услуги и обеспечить тепло в домах во время зимы.

Все детали по данной инициативе можно найти на официальной странице Каритас Донецк в Днепре.

