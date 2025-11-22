Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области необходимо для стабильного функционирования системы.

Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области вступит в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Об этом сообщает исполнительный комитет Переяславского городского совета.

Согласно новым расценкам, кубометр водоснабжения обойдется в 34,14 грн, а водоотвод — 62,76 грн. Для сравнения, нынешние расценки составляют 21,30 за воду и 45,00 за стоки.

Заместитель городского головы Ольга Огиевич пояснила, что основной причиной изменений стало удорожание электроэнергии, которая формирует значительную часть расходов предприятия. Предварительная корректировка тарифов состоялась 1 августа 2023 для населения и 1 апреля 2025 для организаций.

Исполком установил одинаковые цены для всех категорий потребителей. Местные власти подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области необходимо для стабильного функционирования системы водоснабжения и поддержки качественного обслуживания жителей.

Жителям советуют учесть новые цены при планировании семейного бюджета на следующий год.

Кроме того, о подобной ситуации сообщали и в Ровенской области.

С 1 ноября 2025 года жители платят 35,57 грн за куб воды и 61,45 за водоотвод. Общая сумма за услуги составит 97,02 за кубометр. В решении также отмечено, что с новогоднего периода тарифы снова возрастут.

С 1 января 2026 цена воды будет составлять 36,42 грн за кубометр, а водоотвод — 63,30. Итоговая стоимость достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно определена абонентская плата - 24,07 ежемесячно.

Такая ситуация повлияет на бюджеты семей, потому украинцам советуют учитывать новые данные.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право