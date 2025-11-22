Дефицит продуктов в Запорожье стал особенно заметным из-за сокращения внутренних объемов.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за критической нехватки ржи в Украине, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют, что цены на ржаной хлеб в ближайшее время достигнут 40–50 гривен за буханку из-за зависимости пекарей от импортного сырья.

Глава отраслевого союза Родион Рыбчинский отмечает, что производители уже частично закупают муку из Европы, но ее стоимость значительно превышает внутреннюю. В прошлом году тонна ржи стоила 6–7 тысяч гривен, сейчас цены выросли до 12–14 тысяч. Ржаная мука подорожала с 10 до 20 тысяч за тонну.

Основная причина проблемы – экономическая незаинтересованность фермеров. Рожь приносит меньший урожай по сравнению с другими зерновыми, поэтому его выращивание менее выгодно. Ранее продолжительный импорт из Беларуси снизил потребность в развитии отечественного производства. Сейчас, когда поставки практически прекратились, дефицит продуктов в Запорожье стал особенно заметен из-за сокращения внутренних объемов.

Специалисты предупреждают, что дальнейшее удорожание может вынудить часть пекарей отказаться от выпуска ржаных изделий. Импортная мука не всегда соответствует стандартам, что усугубляет производственные трудности. В то же время сохраняется шанс на стабилизацию рынка: если нынешние цены останутся высокими, фермеры могут расширить площади под рожью в сезоне 2026/2027.

До полной нормализации рынка останется по крайней мере два года, в течение которых аграрная политика и подходы к продовольственной безопасности претерпят изменения.

Кроме того, в Запорожской области также дорожают продукты. В частности, это касается круп.

Источник: obozrevatel

Последние новости Украины:

