Новий графік руху поїздів з Запоріжжя та зміни впроваджуються для покращення зручності подорожей для пасажирів

Новий графік руху поїздів з Запоріжжя почне діяти з 31 липня, проте він стосується лише окремого маршруту та експреса, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрили на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook.

Із 31 липня 2025 року поїзд далекого сполучення № 39/40, почне рух за оновленим маршрутом із заходом до прикордонного міста Чоп. Новий графік руху поїздів з Запоріжжя та зміни впроваджуються для покращення зручності подорожей для пасажирів, які прямують за кордон.



Новий графік руху поїздів з Запоріжжя виглядає наступним чином: експрес вирушатиме із Запоріжжя о 16:01, з Дніпра — о 18:17, і прибуватиме в прикордонне місто Чоп о 13 годині 35 хвилин наступного дня. Саме там пасажири зможуть здійснити зручну пересадку на низку міжнародних рейсів, які курсують до країн Європейського Союзу.

Зворотний рейс також стане більш зручним для пасажирів. № 40/39 Солотвино – Чоп – Запоріжжя відправлятиметься з Чопа о 13 годині 37 хвилин. До Дніпра він прибуватиме о 8 годині 37 хвилин ранку, а до кінцевої станції в Запоріжжі — о 10 годині 49 хвилин.

Подорожуючи назад, пасажири зможуть скористатися зручними пересадками в Чопі з поїздів, що прибувають із Європи. Зокрема, з рейсів із чеської столиці Праги, угорських міст Ньїредьхаза та Захонь, а також зі словацького Кошице.

Крім того, маршрут поїзда пролягатиме через важливі станції Закарпаття — Тересву, Тячів, Хуст, Королево, Виноградів і Берегове. Це дозволить пасажирам комфортно подорожувати не лише до прикордонних міст, а й до різних регіонів Закарпаття.

Такі зміни маршруту дозволять покращити логістику для українців, які подорожують до країн Європи, а також забезпечити зручне сполучення між сходом і заходом країни.

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