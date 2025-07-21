Новый график движения поездов из Запорожья и изменения внедряются для улучшения удобства поездок для пассажиров

Новый график движения поездов из Запорожья начнет действовать с 31 июля, однако касается только отдельного маршрута и экспресса, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли на странице "Укрзализныци" в Facebook.

С 31 июля 2025 года состав дальнего сообщения № 39/40 начнет движение по обновленному маршруту с заходом в пограничный город Чоп. Новый график движения поездов из Запорожья и изменения внедряется для улучшения удобства путешествий для пассажиров, следующих за границу.



Новый график движения поездов из Запорожья выглядит следующим образом: экспресс будет отправляться из Запорожья в 16:01, из Днепра — в 18:17, и будет прибывать в пограничный город Чоп в 13.35 на следующий день. Там пассажиры смогут осуществить удобную пересадку на ряд международных рейсов, которые курсируют в страны Европейского Союза.

Обратный рейс станет более удобным для пассажиров. № 40/39 будет отправляться из Чопа в 13 часов 37 минут. В Днепр он прибывает в 8 часов 37 минут утра, а до конечной станции в Запорожье — в 10 часов 49 минут.

Путешествуя назад, пассажиры смогут воспользоваться удобными пересадками в Чопе из прибывающих из Европы составов. В частности, из рейсов из чешской столицы Праги, венгерских городов Ньиредьхаза и Захонь, а также из словацкого Кошице.

Кроме того, маршрут поезда будет проходить через важные станции Закарпатья - Тересву, Тячев, Хуст, Королево, Виноградов и Берегово. Это позволит пассажирам комфортно путешествовать не только в приграничные города, но и в разные регионы Закарпатья.

Такие изменения маршрута позволят улучшить логистику для путешествующих в страны Европы украинцев, а также обеспечить удобное сообщение между востоком и западом страны.

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