Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области включает несколько направлений поддержки, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области остается важной частью поддержки пожилых людей, нуждающихся в дополнительном финансовом усилении от государства и гуманитарных организаций, сообщает Politeka.

Для граждан в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В конце 2025 года эта сумма составляет 944 гривны. Такую поддержку могут оформить люди, которые живут сами, получают только пенсию по возрасту и имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости посторонней опеки.

Представить документы на государственную помощь можно в подразделении социальной защиты по месту жительства. Для оформления требуются паспорт, идентификационный код, справка из Пенсионного фонда и медицинское заключение.

В начале 2025 года возобновила работу программа «єПідтримка». Она позволяет получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Оформление доступно через приложение «Дія», банки-партнеры или отделения Укрпочты. Вырученные средства можно потратить на коммунальные счета или приобрести товары украинского производства.

Кроме того, правительство ввело еще одну одноразовую выплату — 6500 гривен в рамках пакета «Зимова підтримка». Она ориентирована на наиболее уязвимых граждан, в частности одиноких пожилых людей, и выплачивается дополнительно другим программам. Главная цель – помочь пережить холодный сезон и покрыть расходы на лекарства, продукты и отопление.

Таким образом, денежная помощь для пенсионеров в Одесской области включает в себя несколько направлений поддержки, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку и обеспечить базовые потребности старейших жителей региона.

Источник: На пенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.