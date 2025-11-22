В ближайшее время не предполагается резкое увеличение цен, но некий дефицит продуктов в Харькове все же может быть.

В Харькове могут возникнуть перебои с отдельными видами круп, возможный дефицит продуктов связан с рядом факторов, проявившихся в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему сейчас растут цены на популярную крупу и будет ли недостаток в дальнейшем.

Марчук объясняет, что в последнее время харьковчане все чаще обращают внимание на рост стоимости продуктов, особенно гречихи. Именно на примере этой крупы уже заметно постепенное повышение цен, заставляющее потребителей волноваться относительно дальнейших изменений на рынке. Однако эксперт подчеркивает, что подорожание гречки не резко. Основная причина – несколько меньше урожай в этом году по сравнению с предыдущим.

В то же время, он отмечает, что существенного дефицита продуктов в Харькове не прогнозируется. Спрос на отдельные продукты постепенно сокращается, что связано с изменениями в демографической ситуации и длительной эмиграцией. Это частично сдерживает значительные ценовые колебания и не дает рынку перейти в фазу острой нехватки товара.

По другим крупам ситуация выглядит стабильной. Марчук прогнозирует, что в ноябре и декабре стоимость риса и большинства круп будет сохраняться на прежнем уровне.

По его оценкам, в ближайшее время не предполагается резкое увеличение цен. Единственной категорией, где возможны колебания, могут стать макаронные изделия, в том числе вермишель. Такие изменения он связывает с аналогичными процессами, наблюдаемыми на рынке хлеба, где на стоимость влияют затраты на производство и сырье.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что повышение цен в Украине формируется под влиянием разных факторов и не зависит исключительно от энергетической ситуации или возможных блекаутов.

По его мнению, стоимость продуктов определяет дефицит предложения, урожайность, логистические возможности, уровень доходов населения, мировые цены на аналогичную продукцию и масштабы импортных поставок. Совокупность этих условий и создает ту ценовую динамику, которую сейчас испытывают потребители.

