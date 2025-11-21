Заместитель министра аграрной политики Высоцкий раскрыл, будет ли дефицит продуктов в Харькове.

Многие украинцы задаются вопросом, будет ли наблюдаться дефицит продуктов в Харькове и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий ответил на этот вопрос и раскрыл, будет ли нехватка популярных товаров.

В 2025 году не ожидается дефицит продуктов в Харькове, поскольку урожайность основных культур превышает показатели прошлого года. Это положительно повлияло на формирование цен для потребителей, сделав продукты более доступными.

Заместитель министра аграрной политики Высоцкий отмечает, что в этом году значительно снизилась стоимость так называемого «борщового набора», в который входят картофель, лук, капуста, свекла и морковь. По отдельным позициям цены упали вдвое по сравнению с 2024 годом.

Причиной стал высококачественный и обильный сбор урожая, а также отсутствие серьезных негативных влияний на полевые культуры в течение сезона. «Мы видим сейчас по ценам, что некоторые позиции вдвое дешевле, чем в прошлом году. Урожай лучше, и негативные факторы повлияли гораздо меньше», — отметил он.

Официальная статистика подтверждает эти оценки: производство картофеля в Украине в 2025 году достигло 18 млн. тонн. В то же время, по экспертным подсчетам, с учетом семенного материала, кормового картофеля и потерь из-за порчи реальные объемы для потребительского рынка оцениваются примерно на уровне 10 млн тонн.

Что касается других основных зерновых и масличных культур, нынешние объемы производства остаются либо на уровне прошлого года, либо демонстрируют тенденцию роста. Исключение соя и сахарная свекла, урожаи которых уменьшились из-за сокращения посевных площадей.

Относительно масличных культур, кроме сои, урожайность в 2025 году практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Источник: AgroWeek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.