Подорожание продуктов в Одесской области связано с сезонными изменениями, логистическими затратами и колебаниями курса гривны

В ноябре 2025 года наблюдается значительное подорожание продуктов в Одесской области, свидетельствуют данные мониторинга магазинов, сообщает Politeka.

Такую информацию дает портал Минфин.

Цены на овощи, молочные и бакалейные товары выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

Огурцы подорожали до 159 грн за килограмм в Novus, в то время как в октябре средняя стоимость в магазинах составляла 114,38. За последний месяц средняя цена на овощ поднялась на 29,55, что составляет около 25% роста.

Молоко Яготинское 2,6% в разных сетях стоит от 57,90 до 67,70 грн. за 900 мл. Среднемесячный ценник вырос с 56,18 в октябре до 61,23 в ноябре, то есть повышение составило 6,53 грн.

Гречка тоже подорожала: сейчас средняя стоимость килограмма составляет 43,57 грн. По сравнению с прошлым месяцем стоимость повысилась на 1,74. В магазинах Auchan, Metro, Novus и Megamarket наблюдается разница в цене, отражающая региональные колебания.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Одесской области связано с сезонными изменениями, логистическими издержками и колебаниями курса гривны. Наибольший прирост зафиксирован на овощах, в то время как бакалея и молочные изделия показывают более постепенное повышение.

Итак, одесситы сталкиваются с заметным удорожанием основных товаров, что влияет на семейный бюджет и требует более тщательного планирования расходов на продукты питания.

Кроме того, в Одесской области наблюдается дефицит продуктов. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на белковую и жировую составляющую удерживает ценник на стабильно высоком уровне.

