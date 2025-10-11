Відомо внаслідок чого може виникнути дефіцит продуктів у Вінницькій області, про це можна робити висновки за показниками збору врожаю.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах України можливий через неврожай, який спостерігають фермери, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Фермери бідкаються на неврожай. Станом на кінець минулого тижня українські аграрії завершили основну фазу жнив і вже зібрали понад 31,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Цей показник виявився на 16 відсотків нижчим, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зниження врожайності, зумовлене складними погодними умовами та регіональними відмінностями у стані ґрунтів.

За інформацією профільного міністерства, найбільшу частку у загальній структурі врожаю традиційно займає пшениця — аграрії зібрали 22,5 мільйона тонн цієї культури. Врожай ячменю склав 5,3 мільйона, гороху — близько 626 тисяч, а кукурудзи — 2,05 мільйона. Окрім того, на полях зібрано ще майже 880 тисяч інших зернових і зернобобових культур.

Щодо олійних культур, то аграрії повідомляють про такі результати: ріпаку зібрано 3,3 мільйона тонн, сої — 2,2 мільйона тонн, а соняшнику — 5,5 мільйона тонн. Саме останній показник викликав найбільше занепокоєння серед експертів, адже цьогорічний врожай соняшнику в Україні став найнижчим за останні вісім років.

Як пояснили в аграрному відомстві, у період із липня 2024 року до червня 2025 року загальний обсяг зібраного соняшнику скоротився на 20 відсотків у порівнянні з попереднім сезоном. Це найгірший результат від 2016-2017 маркетингового року. При цьому площі під посівами соняшнику зменшилися лише на 2 відсотки, однак урожайність упала на 18 відсотків, що свідчить про серйозні кліматичні виклики, зокрема посухи у центральних та південних регіонах країни.

Скорочення врожайності безпосередньо вплинуло на обсяги експорту. За підрахунками профільних аналітиків, у поточному сезоні Україна експортувала соняшникової олії на 24 відсотки менше, ніж торік. Це призвело до зниження валютних надходжень від одного з ключових експортних напрямів аграрного сектору. Незважаючи на це, українська олія залишається конкурентоспроможною на світовому ринку завдяки своїй якості та стабільності поставок.

Фахівці прогнозують, що у новому 2025-2026 маркетинговому році аграрії планують збільшити площі під посіви соняшнику приблизно на 3,3 відсотка. Водночас очікуване зростання врожаю буде помірним — орієнтовно на 3 відсотки. Експерти пояснюють це тим, що навіть за розширення площ посівів, кліматичні ризики та дефіцит вологи залишаються значним обмежувальним чинником для підвищення врожайності.

У Міністерстві економіки наголосили, що нинішні показники збору врожаю є водночас сигналом для адаптації аграрної політики. В уряді розглядають можливість посилення програм підтримки зрошення, модернізації техніки та впровадження сучасних технологій збереження вологи в ґрунті, щоб уникнути дефіциту продуктів у Вінницькій області та інших регіонах України. Також у планах — стимулювання виробництва культур, більш стійких до кліматичних коливань.

