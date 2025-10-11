Робота для пенсіонерів у Одеській області дозволяє залишатися активними, обирати вид діяльності та графік, отримувати стабільний дохід і працювати у безпечних умовах.

Робота для пенсіонерів у Одеській області включає кілька актуальних вакансій із офіційним оформленням і можливістю вибору зручного графіка, повідомляє Politeka.

Повну інформацію про відкриті посади можна знайти на платформі work.ua, де зазначено умови праці, обов’язки та розмір оплати.

В Одесі пропонується посада портьє в готель із неповною зайнятістю. Зарплата становить від 15 000 до 22 500 грн або 1 500 грн за добу. Графік організований як доба через одну або дві доби через дві. Основні обов’язки включають зустріч гостей, допомогу з багажем та парковку авто. Для кандидатів важливі комунікабельність та досвід роботи від одного року. Посада відкрита для пенсіонерів, що дозволяє поєднувати роботу з іншими справами.

Кухар у спеціальному підрозділі «Братство» працюватиме у Києві, готуючи страви для військових із дотриманням санітарних норм та стандартів безпеки. Зарплата становить 30 000–35 000 грн, графік — 5/2, деталі уточнюються під час співбесіди. Для кандидатів потрібен досвід роботи на кухні від одного року, знання кулінарних методів і технік, а також здатність виконувати завдання вчасно. Вакансія доступна для людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Сервіс доставки Glovo шукає кур’єрів у Суворівському районі Одеси та Котовського. Доходи можуть досягати 50 000 грн на місяць із щоденними або щотижневими виплатами. Кур’єр формує власний графік, компанія забезпечує страхування під час перевезень. Доставляти можна пішки, на велосипеді, мотоциклі або авто. Для авто потрібні паспорт, права та техпаспорт. Пропозиція відкрита студентам, пенсіонерам і особам з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Одеській області дозволяє залишатися активними, обирати вид діяльності та графік, отримувати стабільний дохід і працювати у безпечних умовах із підтримкою роботодавців та комфортним режимом праці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.