Работа для пенсионеров позволяет оставаться активными, выбирать вид деятельности и график, получать стабильный доход и работать в безопасных условиях.

Работа для пенсионеров в Одесской области включает в себя несколько актуальных вакансий с официальным оформлением и возможностью выбора удобного графика, сообщает Politeka.

Полную информацию об открытых должностях можно найти на платформе work.ua , где указаны условия труда, обязанности и размер оплаты.

В Одессе предлагается пост портье в отель с неполной занятостью. Зарплата составляет от 15 000 до 22 500 грн или 1 500 грн в сутки . График организован как сутки через одни или двое суток через двое. Основные обязанности включают встречу гостей, помощь с багажом и автостоянку. Для кандидатов важны коммуникабельность и опыт работы от одного года. Должность открыта для пенсионеров, что позволяет совмещать работу с другими делами.

Повар в специальном подразделении «Братство» будет работать в Киеве, готовя блюда для военных с соблюдением санитарных норм и стандартов безопасности. Зарплата составляет 30 000-35 000 грн , график - 5/2, детали уточняются во время собеседования. Для кандидатов требуется опыт работы на кухне от одного года, знание кулинарных методов и техник, а также способность выполнять задания вовремя. Вакансия доступна людям с инвалидностью и пенсионерам.

Сервис доставки Glovo ищет курьеров в Суворовском районе Одессы и Котовского. Доходы могут достигать 50 000 грн. в месяц с ежедневными или еженедельными выплатами. Курьер формирует свой график, компания обеспечивает страхование при перевозках. Доставлять можно пешком, на велосипеде, мотоцикле или авто. Для авто требуются паспорт, права и техпаспорт. Предложение открыто студентам, пенсионерам и лицам с инвалидностью.

Таким образом, работа для пенсионеров в Одесской области позволяет оставаться активной, выбирать вид деятельности и график, получать стабильный доход и работать в безопасных условиях с поддержкой работодателей и комфортным режимом труда.

