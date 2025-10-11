Согласно международным нормам, каждый человек, пострадавший в результате вооруженного конфликта, имеет право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области и других регионах.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может предоставляться в виде компенсации из-за обжалованного жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают представители общественной организации «ВПО Украины», отмечающие, что наличие статуса внутренне перемещенного лица является ключевым условием для дальнейшего доступа к разным программам финансовой поддержки.

Согласно международным нормам, каждый человек, пострадавший в результате вооруженного конфликта, имеет право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области и других регионах Украины. Это касается не только тех, кто полностью потерял жилье, но и граждан, вынужденных эвакуироваться из опасных регионов, где продолжаются боевые действия или существует угроза жизни.

Следовательно, зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо могут:

люди, вынужденно покинувшие свое жилье после 24 февраля 2022 года;

те, кто переместился в пределах Украины через военные действия, оккупацию или непосредственную угрозу жизни;

граждане, имеющие справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие их перемещение и факт того, что они больше не проживают по своему предыдущему адресу.

Представители организации отмечают, что своевременная регистрация важна не только для получения текущих выплат, но и для возможности претендовать на компенсацию убытков в будущем. Она позволяет включить лицо в государственные и международные реестры, ведущие учет пострадавших граждан.

Чтобы подать заявление на денежную помощь для ВПЛ в Сумской области, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Открыть на государственном портале «Дия» раздел «Международный реестр убытков».

Выбрать категорию А 1.1, касающуюся повреждения или потери жилья.

Авторизироваться в системе с помощью «Дия. Подписи» или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В заявлении указать, когда именно и из какого населенного пункта произошло вынужденное перемещение. Добавить документы, подтверждающие факт переселения, например, справку переселенца, договор аренды жилья или другие официальные доказательства.

После заполнения формы необходимо подписать заявление электронной подписью и отправить онлайн через портал.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумской области: какие новые цены действуют.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах: украинцам раскрыли, где можно получить еду.