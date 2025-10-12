Подорожание проезда во Львовской области вступает в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

По данным пресс-службы городского совета , новые тарифы касаются общественного транспорта.

Оплата наличными растет с 15 до 20 гривен, тогда как для владельцев «Карты дрогобычанина» цена останется на уровне 15 грн. Дополнительно введен промежуточный тариф в 18 гривен для бесконтактных расчетов банковской картой, которая должна стимулировать безналичные платежи.

В исполкоме объясняют, что безналичный расчет позволяет вести точный учет пассажиров, определять нагрузку на маршруты и фиксировать количество льготных категорий. Также уточнен перечень лиц, пользующихся бесплатным проездом в рамках Дрогобычской общины: участники боевых действий, добровольцы АТО и ООС, защитники Украины, люди с инвалидностью в результате войны и сопровождающие, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны службы, реабилитированные граждане, дети с инвалидностью, бездетные семьи военнослужащих.

Пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот получают право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся заведений среднего образования во время учебного года также пользуются бесплатным проездом до 19:30 ежедневно, кроме выходных, по предъявлению ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче коснется в основном пассажиров, которые платят наличными, а держатели карт общины смогут продолжать пользоваться транспортом по старому тарифу. Новые ставки и стимулирование безналичных расчетов будут способствовать более эффективному учету пассажиропотока и балансированию между платными и льготными категориями населения.

