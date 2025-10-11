Новая система оплаты проезда в Кропивницком будет способствовать повышению скорости расчетов, снижению очередей, оптимизации маршрутов и улучшению условий передвижения.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению с использованием электронных билетов, сообщает Politeka.

Ранее городские власти презентовали концепцию перехода на цифровую модель, обнародовав детали о тарифах, правилах использования и возможностях для обратной связи. Каждый желающий мог оставлять свои комментарии или предложения, чтобы помочь усовершенствовать будущую транспортную систему.

Нововведение предполагает оплату поездок банковскими картами, мобильными приложениями или электронными кошельками. Валидаторы списывают средства автоматически, поэтому потребность в наличных деньгах отпадает. Установка техники состоялась еще до начала военных событий, однако из-за перебоев с питанием запуск был отсрочен. В настоящее время продолжаются финальные проверки и тестирование работы оборудования.

Предусмотрены несколько форматов проездных документов — недельные, месячные, годовые или пополняемые варианты «свободного кошелька».

Для лиц, пользующихся льготами, устанавливаются пределы - ежедневное количество или до шестидесяти поездок ежемесячно. Пополнение происходит через терминалы, онлайн-платформы или специальные пункты продаж. Бумажные талоны хранятся у водителей и кондукторов как дополнительный вариант расчета.

Монтаж, техническое обслуживание и поддержку системы выполняет победившая в конкурсе компания, обеспечивая круглосуточную консультацию через контакт-центр.

Итак, новая система оплаты проезда в Кропивницком будет способствовать повышению скорости расчетов, понижению очередей, оптимизации маршрутов и улучшению условий передвижения для всех пассажиров городского транспорта.

