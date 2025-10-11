Нова система оплати проїзду у Кропивницькому сприятиме підвищенню швидкості розрахунків, зниженню черг, оптимізації маршрутів і покращенню умов пересування.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження з використанням електронних квитків, повідомляє Politeka.

Раніше міська влада презентувала концепцію переходу на цифрову модель, оприлюднивши деталі про тарифи, правила використання та можливості для зворотного зв’язку. Кожен охочий міг залишати власні коментарі або пропозиції, аби допомогти вдосконалити майбутню транспортну систему.

Нововведення передбачає оплату поїздок банківськими картками, мобільними застосунками чи електронними гаманцями. Валідатори списують кошти автоматично, тож потреба у готівці відпадає. Установлення техніки відбулося ще до початку воєнних подій, однак через перебої з живленням запуск було відтерміновано. Наразі тривають фінальні перевірки та тестування роботи обладнання.

Передбачено кілька форматів проїзних документів — тижневі, місячні, річні або поповнювані варіанти «вільного гаманця».

Для осіб, що користуються пільгами, встановлюються межі — щоденна кількість або до шістдесяти поїздок щомісяця. Поповнення відбувається через термінали, онлайн-платформи чи спеціальні пункти продажу. Паперові талони зберігаються у водіїв і кондукторів як додатковий варіант розрахунку.

Монтаж, технічне обслуговування та підтримку системи виконує компанія, що перемогла у конкурсі, забезпечуючи цілодобову консультацію через контакт-центр.

Отже, нова система оплати проїзду у Кропивницькому сприятиме підвищенню швидкості розрахунків, зниженню черг, оптимізації маршрутів і покращенню умов пересування для всіх пасажирів міського транспорту.

