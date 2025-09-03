В первую половину сентября произойдут изменения в маршрутах и ​​введен новый график движения поездов из Кропивницкого.

Новый график движения поездов из Кропивницкого будет введен уже осенью из-за масштабных работ на украинской железной дороге, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на Телеграмм-канале.

В первую половину сентября произойдут изменения в маршрутах и ​​расписаниях ряда пригородных электричек, курсирующих по территории Украины. Пассажиров просят учесть эти изменения и новый график движения поездов из Кропивницкого во время планирования своих путешествий во избежание недоразумений и задержек.

"Укрзализныця" сообщила, что с 15 сентября по 12 октября назначаются дополнительные пригородные экспрессы для удобства пассажиров и разгрузки существующих маршрутов. Речь идет об электричке №6164, который будет курсировать из Кропивницкой в ​​Помочную. Отправка пройдет в 21:45, а прибытие на конечную станцию ​​– в 22:12. В обратном направлении будет курсировать состав №6163 из Помошной в Кропивницкую, отправление в 06:10 и прибытие в 06:38.

Администрация железной дороги призывает пассажиров внимательно следить за обновлением расписаний и изменений маршрутов на официальных сайтах, информационных стендах на вокзалах и мобильных приложениях железной дороги. Это позволит своевременно спланировать поездку, избежать неудобств и воспользоваться всеми возможностями для комфортного и безопасного передвижения.

Таким образом, внесенные изменения и дополнительные рейсы призваны обеспечить оптимальное движение пригородных поездов, повысить уровень обслуживания пассажиров и создать более гибкий новый график движения поездов из Кропивницкого для жителей железнодорожного сообщения.

