Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Полтавській області охоплює кілька населених пунктів.

Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Полтавській області повідомляє про тимчасові перерви в електропостачанні у Чорнухинській територіальній громаді Лубенського району, передає Politeka.

На сайті Чорнухинської територіальної громади зазначено, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» енергопостачання буде припинено у визначені дати та години.

13 жовтня з 08:00 до 16:30 відбудеться відключення у с. Харсіки на вулицях Гоголя, Гудимівка, Загора, Колгоспна, Молодіжна, Перемоги, Петренка, Полковника Харсіки, Полона, Сковороди, Спортивна, Шевченка, Шкільна, а також у провулках Гоголя та Мирний. Причиною стане виконання капітального ремонту відповідно до річної програми ОСР.

Того ж дня, у с. Ковалі, відключення електропостачання передбачене з 08:00 до 16:30 на вул. Стовповій, де будуть проводитися роботи з розчищення трас ПЛ, не пов’язані з капітальним ремонтом. Одночасно у смт Чорнухи ремонтні процедури пройдуть на вул. Базарна, Богдана В’язовського, Будівельників, Вишнева, Максима Аранчія, Мележика, Миру, Незалежності, Перелета, Сковороди, Стовпова, Травнева, Центральна, Шевченка та провулках Будівельників і Стовповий.

Під час проведення зазначених робіт мешканцям слід враховувати тимчасові перебої електропостачання на зазначених вулицях, що забезпечить безпечне виконання ремонтних заходів та подальшу стабільне забезпечення мереж.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Полтавській області охоплює с. Харсіки, Ковалі та смт Чорнухи, де проведення планових робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» передбачає тимчасові перерви електропостачання, що спрямовані на модернізацію та обслуговування обладнання згідно з річною програмою ремонтів.

