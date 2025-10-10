Подорожчання проїзду в Сумській області стало результатом сукупності економічних факторів, що вплинули на функціонування транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Сумській області першими відчули мешканці Глухова, повідомляє Politeka.

Після звернень місцевих перевізників міська влада розглянула їхні аргументи щодо необхідності оновлення тарифів і погодила запропоновані зміни. Основними чинниками стали підвищення вартості пального, збільшення цін на комплектуючі для транспортних засобів і зростання мінімальної заробітної плати. Виконавчий комітет офіційно затвердив нові тарифи, які поширюються на окремі міські маршрути.

З травня 2025 року жителі Глухова сплачують за користування громадським транспортом за новими ставками. Для дорослого населення встановлено тариф у 15 гривень, для школярів — 10 гривень. Найсуттєвіші зміни торкнулися напрямків, які обслуговують перевізники Олександр Дмитренко та Наталія Буйда. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області стало результатом сукупності економічних факторів, що вплинули на функціонування транспортної системи.

Представники перевізників наголошують, що без коригування тарифів неможливо підтримувати належний технічний стан автобусів і забезпечувати стабільне дотримання графіків. Постійне зростання цін на паливо та ремонтні матеріали, а також необхідність утримувати кваліфікований персонал створюють значне фінансове навантаження.

У міській раді зазначають, що ухвалене рішення могло виявитися непопулярним серед частини населення, проте інших варіантів уникнути підвищення не залишалося. Загальне збільшення витрат у країні зробило корекцію тарифної політики неминучою.

Представники транспортних компаній запевняють, що попри нові тарифи, графік руху залишиться стабільним, а рівень обслуговування відповідатиме встановленим вимогам. Громадянам доведеться адаптуватися до нових умов, які вже діють офіційно. Для когось це означає додаткові витрати, для інших — гарантію стабільності перевезень і збереження транспортного сполучення у місті.

