Подорожание проезда в Сумской области первыми ощутили жители Глухова, сообщает Politeka.

После обращений местных перевозчиков городские власти рассмотрели их аргументы о необходимости обновления тарифов и согласовали предложенные изменения. Основными факторами стали повышение стоимости горючего, увеличение цен на комплектующие для транспортных средств и рост минимальной заработной платы. Исполнительный комитет официально утвердил новые тарифы, распространяемые на отдельные городские маршруты.

С мая 2025 г. жители Глухова платят за пользование общественным транспортом по новым ставкам. Для взрослого населения установлен тариф в 15 гривен, для школьников – 10 гривен. Существенные изменения коснулись направлений, которые обслуживают перевозчики Александр Дмитренко и Наталья Буйда. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области явилось результатом совокупности экономических факторов, повлиявших на функционирование транспортной системы.

Представители перевозчиков отмечают, что без корректировки тарифов невозможно поддерживать надлежащее техническое состояние автобусов и обеспечивать стабильное соблюдение графиков. Постоянный рост цен на топливо и ремонтные материалы, а также необходимость содержать квалифицированный персонал создают значительную финансовую нагрузку.

В городском совете отмечают, что принятое решение могло оказаться непопулярным среди части населения, однако других вариантов избежать повышения не оставалось. Общее увеличение расходов в стране сделало коррекцию тарифной политики неизбежной.

Представители транспортных компаний уверяют, что, несмотря на новые тарифы, график движения останется стабильным, а уровень обслуживания будет отвечать установленным требованиям. Гражданам придется адаптироваться к новым условиям, которые уже действуют официально. Для кого-то это означает дополнительные расходы, для других гарантию стабильности перевозок и сохранения транспортного сообщения в городе.

