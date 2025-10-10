Для вновь прибывших предусмотрена возможность получать бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе один раз в месяц.

Центр гуманитарной помощи "Гостинна хата", выдает бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе, но получение поддержки осуществляется в порядке очереди, пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Приоритет предоставляется тем, кто недавно зарегистрировал справку ВПЛ — именно с даты регистрации ведется отсчет срока получения помощи. Для вновь прибывших предусмотрена возможность получать бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе один раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия.

Кроме этого, продовольственную помощь (один раз в два месяца) могут получить следующие категории граждан:

матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей (при наличии соответствующей справки);

семьи, в которых есть беременные женщины;

пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие самостоятельно;

семьи, состоящие из двух пенсионеров старше 70 лет;

одинокие люди с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей.

Пока другие переселенцы, имеющие официальные штабы своих общин в Одессе, не могут получить продуктовые наборы в этом Центре. Однако для них остается доступна вся остальная гуманитарная помощь. Представители Центра подчеркивают, что работа по налаживанию сотрудничества с общинами продолжается, и после установления контактов список доступных программ будет расширен.

Дополнительно информируется, что:

детское питание выдается один раз в месяц;

другие виды помощи — такие как детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медикаменты, медицинское оборудование — предоставляются всем нуждающимся ВПЛ независимо от даты переселения.

Центр отмечает, что бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются исключительно внутренне перемещенным лицам из регионов, где продолжаются активные боевые действия и зарегистрированы в статусе переселенцев в период с 2022 по 2025 год.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, что делать после остановки выплат.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 в Одесской области: когда горожане будут иметь тепло.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду в Одесской области: сколько теперь придется заплатить.