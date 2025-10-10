Для новоприбулих передбачена можливість отримувати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі один раз на місяць.

Центр гуманітарної допомоги "Гостинна хата", видає безкоштовні продукти для ВПО в Одесі, але отримання підтримки здійснюється у порядку черги, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Пріоритет надається тим, хто нещодавно зареєстрував довідку ВПО — саме від дати цієї реєстрації ведеться відлік терміну отримання допомоги. Для новоприбулих передбачена можливість отримувати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття.

Окрім цього, продовольчу допомогу (один раз на два місяці) можуть отримати такі категорії громадян:

матері або батьки, які самостійно виховують дітей (за наявності відповідної довідки);

родини, в яких є вагітні жінки;

пенсіонери віком від 70 років, які проживають самостійно;

родини, що складаються з двох пенсіонерів старше 70 років;

самотні люди з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї, у складі яких троє і більше неповнолітніх дітей.

Наразі інші переселенці, які мають офіційні штаби своїх громад в Одесі, не можуть отримати продуктові набори у цьому Центрі. Однак для них залишається доступною вся інша гуманітарна допомога. Представники Центру підкреслюють, що робота з налагодження співпраці з громадами триває, і після встановлення контактів перелік доступних програм буде розширено.

Додатково інформується, що:

дитяче харчування видається один раз на місяць;

інші види допомоги — такі як дитячі та дорослі підгузки, засоби гігієни, медикаменти, медичне обладнання — надаються всім ВПО, які цього потребують, незалежно від дати переселення.

Центр наголошує, що безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надається виключно внутрішньо переміщеним особам із регіонів, де тривають активні бойові дії, та які зареєстровані у статусі переселенців в період з 2022 по 2025 рік.

