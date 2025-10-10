Пока будет продолжаться монтаж конструкций надземного пешеходного перехода, будет действовать новый график движения транспорта в Днепре.

Временно ограничат проезд через монтажные работы, поэтому вводится новый график движения транспорта в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в предупреждении в Телеграмм-канале ТранспортДнепр.

Как сообщают в городском совете, с 22:00 10 октября 2025 до 05:00 11 октября 2025 года будет полностью перекрыто движение автомобилей по проспекту Слобожанскому — на участке от улицы Каштановой до улицы Столетова, в районе торгового центра «Наша Правда».

Причиной перекрытия является установка конструкций надземного пешеходного перехода. В связи с этим общественный транспорт завершит работу раньше обычного, а жителей города призывают заранее учитывать изменения при планировании поездок.

В частности, новый график движения транспорта в Днепре предусматривает, что автобусные маршруты №38 и №115 выполнят свои последние рейсы с площади Успенской в ​​21:40.

Также вводится новый график движения транспорта в Днепре в проезде троллейбусов. Последние рейсы будут отправляться в следующие часы:

№2-12 - Победа в 19:45, и с Парус в 19:44;

№3 – от улицы Холодильной в 20:38, от площади Старомостовой в 21:17;

№10 – от Исторического музея в 19:53, от жилого массива Победа-5 в 20:13;

№14 - от торгового центра МОСТ-Сити в 21:17, от жилого массива Солнечный в 21:18;

№17 - от МОСТ-Сити в 20:25, от жилого массива Калиновский в 20:50;

№20 - от МОСТ-Сити в 20:23, от жилмассива Левобережный-3 в 20:59.

Кроме того, в горсовете предупреждают, что утром 11 октября возможны незначительные задержки первых рейсов общественного транспорта, обслуживающих указанные маршруты.

