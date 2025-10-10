Местным жителям следует знать о новом графике движения поездов в Черкасской области, что повлияет на удобство передвижения.

В октябре введен новый график движения поездов в Черкасской области , предусматривающий отмену ряда рейсов, сообщает Politeka.

Об этом проинформировал авор канала "Железнодорожные магистрали" Олег Васильев на своей странице в Фейсбуке. Он уточнил, что новый график движения поездов в Черкасской области касается маршрутов, соединяющих наш регион с Харьковщиной и Днепропетровщиной.

В сообщении также говорится, что это заставит жителей Черкасской области искать новые пути, чтобы добраться до нужного города. Новый график движения поездов предусматривает, что с 8 октября отменили №65/66 Харьков – Умань, а также больше не будет курсировать №165 Харьков – Черкассы.

По словам эксперта, рейс Харьков – Умань не дожил даже до своего трехлетнего юбилея. "Укрзализныця" объясняет, что оба маршрута имели большой ущерб, несмотря на стабильный спрос среди пассажиров, ежедневно пользовавшихся прямым сообщением.

Теперь, чтобы добраться, например, из Христиновки, Тального, Шполы или Смели в Харьков, придется сначала ехать в Киев и только там пересаживаться на другой пассажирский состав, который довезет до нужного населенного пункта.

"Укрзализныця" констатирует, что средняя стоимость билета на отмененные рейсы составляла около 300 гривен, но компания все равно вынуждена была отказаться от маршрута из-за нерентабельности.

Государство не позволяет повышать тарифы, поэтому железная дорога лишается убыточных рейсов, даже если они пользуются спросом. На самом деле, по словам эксперта, проблема нерентабельности касается многих маршрутов.

Даже популярные пассажирские составы в Буковель, на которых компания делает акцент, остаются убыточными, ведь магистральные тепловозы тянут вагоны, а тарифы на билеты, которые колеблются от 200 до 350 гривен, не покрывают расходы.

