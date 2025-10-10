Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области стало важной поддержкой для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Государство, местные власти и волонтеры помогают найти бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области можно найти по нескольким действующим программам. Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, ВПЛ предоставляют возможность поселиться без оплаты в жилых помещениях, которые предлагают как государственные, так и частные структуры.

Приют организуют местные общины, коммунальные предприятия, отдельные граждане и учреждения различных форм собственности. Подробную информацию об имеющихся местах проживания можно найти на платформе «Там, де вас чекають».

Здесь собраны данные о регионах, где есть свободные убежища, а также указаны контакты горячих линий. Сервис позволяет узнать количество доступных мест в конкретном регионе, проверить условия проживания и получить контакты ответственных лиц.

Кроме того, для тех, кто ищет бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области, создан сервис «Прихисток». Это онлайн-платформа, где можно найти предложения от людей, предоставляющих свои квартиры или дома без оплаты.

Для поиска достаточно выбрать регион, указать количество человек и просмотреть доступные варианты. После этого пользователь может связаться с владельцем напрямую.

Волонтеры также присоединились к помощи. На платформе «Допомагай» действует подобная система, позволяющая найти временное жилище в разных уголках Украины.

Кроме того, областная военная администрация и органы местного самоуправления размещают людей в местах компактного поселения, где обеспечивают базовые бытовые условия.

