Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на снижение финансовой нагрузки при оплате услуг в холодное время года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает частичное финансирование расходов на оплату коммунальных услуг для пожилых людей во время зимнего периода 2025/26 годов, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», внедряемого организацией Каритас Полтава при содействии CRS Catholic Relief Services. Основная задача программы — поддержка граждан, лишившихся жилья из-за боевых действий и временно проживающих в пределах Зинковской и Полтавской общин.

Организаторы рекомендуют внимательно следить за графиком выездов мобильных групп, чтобы успеть зарегистрироваться в своем населенном пункте. Помощь адресована людям с высоким уровнем социальной уязвимости: лицам с инвалидностью первой или второй группы, людям с детской инвалидностью, а также гражданам старше 60 лет.

Кроме того, финансовую поддержку могут получить одинокие матери или родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, беременные женщины, семьи с малышами до трех лет, приемные или многодетные семьи, а также граждане с тяжелыми хроническими недугами, лечение которых требует значительных средств.

Для подачи заявки необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутренне перемещенного лица. Без указанных документов оформление участия в программе невозможно.

