Подорожчання проїзду у Львівській області набирає чинності у Дрогобичі, інформує Politeka.

За даними пресслужби міської ради, нові тарифи стосуються громадського транспорту.

Оплата готівкою зростає з 15 до 20 гривень, тоді як для власників «Карти дрогобичанина» ціна залишиться на рівні 15 грн. Додатково введено проміжний тариф у 18 гривень для безконтактних розрахунків банківською карткою, що має стимулювати безготівкові платежі.

У виконкомі пояснюють, що безготівковий розрахунок дозволяє вести точний облік пасажирів, визначати навантаження на маршрути та фіксувати кількість пільгових категорій. Також уточнено перелік осіб, які користуються безкоштовним проїздом у межах Дрогобицької громади: учасники бойових дій, добровольці АТО та ООС, захисники України, люди з інвалідністю внаслідок війни та супроводжуючі, постраждалі від аварії на ЧАЕС, ветерани служби, реабілітовані громадяни, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї та члени родин загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи старше 60 років та опікуни дітей-сиріт отримують право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні закладів середньої освіти під час навчального року також користуються безоплатним проїздом до 19:30 щоденно, крім вихідних, за пред’явленням учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі торкнеться в основному пасажирів, які платять готівкою, а власники карток громади зможуть продовжувати користуватися транспортом за старим тарифом. Нові ставки і стимулювання безготівкових розрахунків сприятимуть ефективнішому обліку пасажиропотоку та балансуванню між платними та пільговими категоріями населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни