Грошова допомога для ВПО у Сумській області може надаватись у вигляді компенсації через пощкоджене житло, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляють представники громадської організації «ВПО України», які наголошують, що наявність статусу внутрішньо переміщеної особи є ключовою умовою для подальшого доступу до різних програм фінансової підтримки.
Згідно з міжнародними нормами, кожна людина, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту, має право на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області та інших регіонах України. Це стосується не лише тих, хто повністю втратив житло, але й громадян, які були змушені евакуюватися з небезпечних регіонів, де тривають бойові дії чи існує загроза життю.
Отже, зареєструватися як внутрішньо переміщена особа можуть:
- люди, які вимушено покинули своє житло після 24 лютого 2022 року;
- ті, хто перемістився в межах України через воєнні дії, окупацію або безпосередню загрозу для життя;
- громадяни, які мають довідку ВПО або інші документи, що підтверджують їхнє переміщення і факт того, що вони більше не проживають за своєю попередньою адресою.
Представники організації зазначають, що своєчасна реєстрація є важливою не лише для отримання поточних виплат, а й для можливості претендувати на компенсацію збитків у майбутньому. Вона дозволяє включити особу до державних і міжнародних реєстрів, що ведуть облік постраждалих громадян.
Щоб подати заяву на грошову допомогу для ВПО у Сумській області:, необхідно виконати кілька простих кроків:
- Відкрити на державному порталі «Дія» розділ «Міжнародний реєстр збитків».
- Обрати категорію А 1.1, що стосується пошкодження або втрати житла.
- Авторизуватися у системі за допомогою «Дія. Підпису» або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
У заяві зазначити, коли саме і з якого населеного пункту відбулося вимушене переміщення. Додати документи, що підтверджують факт переселення, наприклад довідку переселенця, договір оренди житла чи інші офіційні докази.
Після заповнення форми необхідно підписати заяву електронним підписом і надіслати її онлайн через портал.
