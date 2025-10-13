Начало отопительного сезона 2025 г. в Запорожье состоится после достижения необходимых температурных условий и завершения всех подготовительных мероприятий.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье уже полностью подготовлено, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет и. мэра Регина Харченко в эфире телемарафона. По ее словам, все жилые дома, подключенные к централизованному отоплению, готовы к подаче тепла. Также подготовлены школы, детсады и коммунальные учреждения, чтобы обеспечить бесперебойную работу социальной инфраструктуры после старта сезона. Дата начала теплоснабжения будет определяться по температурным показателям и соблюдению санитарного режима.

По словам Харченко, город усиливает защиту тепловых станций и котельных, создает резерв топлива и устанавливает альтернативные источники энергии для предотвращения аварийных ситуаций. Inform.zp.ua сообщает, что с 6 октября в Запорожье начали заполнение внутридомовых систем централизованного отопления, а жителей призывают заранее завершить ремонтные работы, включая замену батарей, полотенцесушителей и труб в квартирах.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что подачу тепла в дома начнут, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет держаться на уровне +8°C или ниже.

Итак, начало отопительного сезона 2025 г. в Запорожье состоится после достижения необходимых температурных условий и завершения всех подготовительных мероприятий, что гарантирует стабильное теплоснабжение для жилых и социальных объектов города.

К слову, чтобы экономить на теплых зимах, следует поддерживать оптимальную температуру в комнатах, утеплять окна и двери, использовать обогреватели только при необходимости и максимально сохранять тепло в помещении с помощью штор, пледов и одеял. Также эффективно проветривать коротко, чтобы не охлаждать стены, и регулировать батареи с помощью термоголовок, что позволяет снизить потребление энергии.

