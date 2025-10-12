Уже сегодня дефицит продуктов во Львовской области определяет условия работы фермеров и нехватку магазинов.

Дефицит продуктов во Львовской области может произойти, однако только на определенные товары, продающиеся в магазинах и рынках, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Агрономическая консультантка Анна Луцко рассказала, что ситуация на ягодном рынке Украины сложилась под влиянием сложных погодных условий — весенних заморозков, резких перепадов температуры и затяжных дождей.

Именно эти факторы, по ее словам, стали главной причиной значительного сокращения урожая голубики и малины в ряде западных областей страны, что повлечет за собой дефицит этих продуктов во Львовской области. В то же время, те хозяйства, которым удалось сохранить часть урожая, получили рекордно высокие прибыли благодаря росту цен на рынке.

Специалист отметила, что больше всего пострадали плантации в северных районах Львовской области, где холод повредил примерно 20 процентов ягодных насаждений.

В Ивано-Франковской области ситуация оказалась относительно стабильной — погодные риски привели к потерям не более 15 процентов. Аналогичная картина наблюдалась и в Закарпатской области, где фермеры благодаря более мягкому климату смогли собрать урожай практически в полном объеме.

Анна Луцко пояснила, что резкое сокращение объемов производства сразу сказалось на ценах. Так, средняя стоимость органической голубики торговой марки BigBlue превысила 200 гривен за килограмм – это один из самых высоких показателей за последние годы. Что касается малины, то спрос на качественную продукцию также возрос, в частности, за замороженную малину сегодня предлагают от 4 до 4,5 евро за килограмм, а за органическую — от 5 до 6,5 евро.

Источник: Агро-Бизнес.

