Облэнерго объявило о новых графиках отключения света для Винницы и области на следующую неделю – с 13 по 19 октября 2025 года.

В Винницкой области в течение недели с 13 по 19 октября 2025 года энергетики будут проводить плановые работы в сетях и применять соответствующие графики отключения света, сообщает Politeka.

В Виннице графики отключения света будут действовать 13, 14, 15 и 17 октября, но будут локальными, только для отдельных улиц и адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.

При этом большинство ограничений электроснабжения в регионе будут действовать ориентировочно с 9:00 до 17:00, пишет Politeka.

В Гайсинском районе электросетей частичные обесточения будут происходить:

14 октября – Ладыжин, Дмитренки, Басаличевка, Бубновка, Бережное, Игнатовка, Маньковка, Кочуров;

с 13 по 15 – Гайсин;

17 – Грузское, Огиевка, Киблич.

В пределах Жмеринского района электросетей в Винницкой области графики отключения света с 13 по 19 октября будут действовать в следующих населенных пунктах: Жмеринка, Тартак, Беликовцы, Семаки, Браилов, Леляки, Рив, Почапинцы, Носковцы, Майское, Возновцы, Станиславчик, Тарасовка.

В Тульчинском районе ЭС без электроэнергии в течение следующей недели частично останутся жители населенных пунктов Тульчин, Бурдии, Юрковка, Левковцы, Шура-Копиевская, Журавлевка, Капки, Мазуровка.

А подробную информацию о плановых обесточиваниях в регионе со всеми адресами и датами ищите на сайте облэнерго.

