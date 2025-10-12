Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 13 по 19 октября и раскрыли детали.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове устроили синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовило новое воскресенье октября, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 13 числа: утро и день в Харькове будут облачными, только конец суток порадует нас ясным небом. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +10°C.

Во вторник, 14.10: воздух прогреется до +9°C. Небо в этот день будет ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера.

Среда, 15.10: утро ожидается ясным, а днем ​​и вечером небо будет укрываться за облаками. Температурные колебания от +4 до +8°C.

Четверг, 16 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +5…+9°C. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже войдет в свои права зима; а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.

В пятницу, 17.10: утро будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +7…+11°C.

Суббота, 18.10: тучи затянут город до самого конца суток. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +7 до +11°C.

В воскресенье 19:10: с утра до самого вечера в Харькове небо будет покрыто тучами. Без осадков. Температурные показатели от +6 до +9°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове обещает прохладное время.

