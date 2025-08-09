Подать заявление на получение денежной помощи людям с инвалидностью в Запорожье можно несколькими удобными способами.

Украинское правительство предусмотрело специальную денежную помощь для людей с инвалидностью в Запорожье ко Дню Независимости для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Такая выплата также предназначена для людей, которые в детстве (до достижения 14-летнего возраста) были узниками концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, и позже получили затрудненную мобильность по причине общего заболевания, трудового увечья или по другим подобным причинам.

Размер денежной помощи для людей с инвалидностью в Запорожье, предоставляемых в 2025 году, зависит от установленной медицинской группы инвалидности. В частности, граждане, имеющие первую группу, получат три тысячи сто гривен. Лица со второй группой смогут рассчитывать на выплату в размере двух тысяч девятисот гривен. А для тех, кому установлена третья группа, предусмотрена помощь в сумме две тысячи семьсот гривен.

Следует обратить внимание, что лица, не получающие пенсии, не находящиеся на военной службе и не официально трудоустроенные, должны самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением, чтобы получить эту выплату.

Подать заявление на получение денежной помощи людям с инвалидностью в Запорожье можно несколькими удобными способами.

Первый вариант — обратиться лично в ближайшее подразделение Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по месту регистрации или фактического пребывания. Второй вариант – оформить заявление онлайн через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Третий способ — отправить документы по почте в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В самом заявлении обязательно должны быть указаны полные данные лица, включая информацию из документов, удостоверяющих ее личность, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Кроме того, следует указать реквизиты удостоверения, подтверждающего право на получение денежной помощи, и номер банковского счета, на который должны быть перечислены средства.

Подчеркиваем, что конечный срок подачи заявления – двадцать четвертое августа.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: в каких случаях придется повторно обращаться за помощью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа: кто потеряет право на помощь, список причин.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: сколько денег можно получить, перечень важных надбавок.