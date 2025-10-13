Благотворительная организация «Каритас Полтава» продолжает предоставлять транзитные бесплатные продукты в Полтаве для ВПЛ, недавно переехавших в Полтавскую область, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении организации в Телеграмме.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены тем, кто находится в области не более 60 дней и принадлежит к одной из определенных категорий уязвимости.
Такая инициатива призвана поддержать только что оказавшихся в новом месте людей, часто без необходимых вещей и стабильного источника дохода. Продуктовые наборы содержат базовые пищевые продукты первой необходимости, помогающие переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни и уменьшить финансовую нагрузку на первых порах.
Получить транзитную помощь могут следующие категории:
- люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;
- лица, страдающие тяжелыми хроническими или тяжелыми заболеваниями;
- граждане пожилого возраста, старше 60 лет;
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;
- многодетные семьи, в которых воспитываются три или более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Регистрация на получение продуктовых наборов осуществляется в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием происходит ежедневно, начиная с 9:00 утра.
Для оформления бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве необходимо подготовить и предъявить оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справку внутри перемещенного лица (срок действия которого не превышает 60 дней);
- документы, подтверждающие наличие одной из указанных категорий уязвимости (например, справка об инвалидности, медицинское заключение, свидетельства о рождении детей и т.п.).
Организаторы отмечают, что количество продуктовых наборов ограничено, поэтому советуют переселенцам, отвечающим критериям, не медлить с регистрацией.
