Благотворительная организация «Каритас Полтава» продолжает предоставлять транзитные бесплатные продукты в Полтаве для ВПЛ, недавно переехавших в Полтавскую область, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации в Телеграмме.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены тем, кто находится в области не более 60 дней и принадлежит к одной из определенных категорий уязвимости.

Такая инициатива призвана поддержать только что оказавшихся в новом месте людей, часто без необходимых вещей и стабильного источника дохода. Продуктовые наборы содержат базовые пищевые продукты первой необходимости, помогающие переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни и уменьшить финансовую нагрузку на первых порах.

Получить транзитную помощь могут следующие категории:

люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;

лица, страдающие тяжелыми хроническими или тяжелыми заболеваниями;

граждане пожилого возраста, старше 60 лет;

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;

многодетные семьи, в которых воспитываются три или более несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет.

Регистрация на получение продуктовых наборов осуществляется в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием происходит ежедневно, начиная с 9:00 утра.

Для оформления бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве необходимо подготовить и предъявить оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку внутри перемещенного лица (срок действия которого не превышает 60 дней);

документы, подтверждающие наличие одной из указанных категорий уязвимости (например, справка об инвалидности, медицинское заключение, свидетельства о рождении детей и т.п.).

Организаторы отмечают, что количество продуктовых наборов ограничено, поэтому советуют переселенцам, отвечающим критериям, не медлить с регистрацией.

